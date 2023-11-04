В российском городе начали массово лепить пенисы из снега. Какое наказание ждет уличных скульпторов?

Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов захотел наказывать тех, кто лепит снежные пенисы

Жители Екатеринбурга начали массово лепить снежные фигуры в форме пенисов. На протяжении нескольких дней в сети появляются кадры с такими скульптурами в различных местах российского города. Власти, а также некоторые горожане оказались недовольны ситуацией. Так, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что авторов фаллосов из снега нужно призвать к ответственности.

Первый снежный пенис слепили студенты местного университета

Флешмоб почти городского масштаба стартовал после того, как фигуру из снега в форме фаллоса слепили учащиеся Уральского федерального университета (УрФУ). Они построили физиологически точный пенис примерно с человеческий рост в сквере рядом с учебным заведением, которое находится недалеко от оперного театра. Скульптура простояла там целый день, после чего вечером сотрудники коммунальных служб разрушили ее с помощью трактора. При этом в мэрии заявили, что ликвидация необычного снеговика не связана с вопросами этики или жалобами горожан — это была обычная уборка снега.

Видео со сносом пениса попало в сеть и привлекло внимание общественности. Похожие фигуры различных размеров и форм начали появляться и в других частях города: во дворе университетского общежития УрФУ, рядом с Екатеринбургским автодорожным колледжем, возле корпусов Уральского госуниверситета путей сообщения и Уральского политеха. К студентам присоединились остальные горожане, в том числе фаллос обнаружили на капоте одной из машин, припаркованных в районе Химмаш.

Власти города намерены бороться с пенисами

На необычные скульптуры отреагировало правительство Екатеринбурга. Глава города Алексей Орлов высказался против подобного творчества и заявил, что коммунальные службы будут уничтожать снежные фаллосы. Он отметил, что помочь им в этом могут горожане, которым также не нравится видеть пенисы на улицах своего города.

Тут нечего комментировать. Это безобразие Алексей Орлов мэр Екатеринбурга

Вице-мэр Алексей Бубнов поддержал мнение Орлова, добавив, что авторов скульптур стоит наказывать. Чиновник считает, что, если снежные пенисы кого-то оскорбляют, это можно считать административным правонарушением, а в таком случае в дело должны вмешаться сотрудники правоохранительных органов. При этом Бубнов заявил, что до вопроса журналистов не знал, что на улицах стали появляться детородные снеговики.

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Привлекать правоохранителей и сносить. Это провокация, и надо с этими людьми бороться, в том числе общественности Алексей Бубнов вице-мэр Екатеринбурга

Пенисы возмутили и некоторых горожан. Недовольные жители Екатеринбурга создали петицию на сайте change.org против лепки таких фигур, к настоящему моменту она набрала 17 подписей. Авторы петиции отметили, что флешмоб «вышел за пределы разумного» — теперь снежные фаллосы появились практически в каждом районе. Они считают, что неоднозначное творчество жителей позорит и уродует город.