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14:53, 3 ноября 2023Среда обитания

В российском городе захотели направить полицию на борьбу с пенисами

В Екатеринбурге могут привлечь полицию к борьбе с пенисами из снега

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов захотел направить полицию на борьбу со снежными пенисами, которые лепят жители российского города. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам чиновника, если фигуры из снега «кого-то оскорбляют», значит, это административное правонарушение. «Привлекать правоохранителей и сносить. Это провокация, и надо с этими людьми бороться, в том числе общественности»,— заявил Бубнов.

При этом замглавы города добавил, что до вопроса журналистов не знал о таких скульптурах.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга начали массово лепить пенисы из снега. В сети появилось множество фото подобных построек. Фигуры фаллосов начали появляться во дворах жилых домов, учебных заведений, на детских площадках и капотах машин. Флешмоб начался после того, как коммунальные службы с помощью трактора снесли первый снежный пенис, назвав это обычной уборкой снега.

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      Александра Качан
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