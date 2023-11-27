Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:45, 27 ноября 2023Путешествия

Российские туристы провели ночь в аэропорту Москвы из-за непогоды

TourDom: рейс Москва — Пхукет задержали более чем на восемь часов из-за метели

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российские туристы уже более восьми часов ждут вылета из столичного аэропорта Внуково на Пхукет из-за непогоды в Москве. Подробностями делится издание TourDom в Telegram-канале.

По данным источника, рейс авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Таиланд в 1:00 понедельника, 27 ноября. Сначала пассажиров пустили на борт, три часа продержали в салоне, а потом попросили покинуть самолет. Как пишет портал, из-за метели рейс задержали до 8:00.

Материалы по теме:
Поваленные деревья, сорванные крыши, тысячи людей без света: на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган
Поваленные деревья, сорванные крыши, тысячи людей без света: на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган
Сегодня
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023

Людей на автобусах доставили до терминала, где выдали талоны на питание, после чего они провели ночь в аэропорту. В назначенное время воздушное судно снова не смогло вылететь из авиагавани. Лайнер час прождал очереди на взлет и израсходовал топливо.

«Все пассажиры вымотаны бессонной ночью и постоянными перебежками по холоду и метели между трапом, автобусом и терминалом», — сказано в публикации. Уточняется, что среди участников рейса есть дети. Кроме того, источник подчеркивает, что другие самолеты приземляются и взлетают.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в московских аэропортах задерживаются десятки рейсов. Внуково, Шереметьево и Домодедово работают штатно, а аэродром Жуковский, по данным Росавиации, с шести утра закрыли для очистки взлетно-посадочной полосы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

      Обокравшие дом сенатора от Алтая воры обчистили также коттедж его соседей

      Уличенная ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео

      В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

      Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

      Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

      В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

      Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

      Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

      Российские туристы провели ночь в аэропорту Москвы из-за непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости