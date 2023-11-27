Российские туристы провели ночь в аэропорту Москвы из-за непогоды

TourDom: рейс Москва — Пхукет задержали более чем на восемь часов из-за метели

Российские туристы уже более восьми часов ждут вылета из столичного аэропорта Внуково на Пхукет из-за непогоды в Москве. Подробностями делится издание TourDom в Telegram-канале.

По данным источника, рейс авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Таиланд в 1:00 понедельника, 27 ноября. Сначала пассажиров пустили на борт, три часа продержали в салоне, а потом попросили покинуть самолет. Как пишет портал, из-за метели рейс задержали до 8:00.

Людей на автобусах доставили до терминала, где выдали талоны на питание, после чего они провели ночь в аэропорту. В назначенное время воздушное судно снова не смогло вылететь из авиагавани. Лайнер час прождал очереди на взлет и израсходовал топливо.

«Все пассажиры вымотаны бессонной ночью и постоянными перебежками по холоду и метели между трапом, автобусом и терминалом», — сказано в публикации. Уточняется, что среди участников рейса есть дети. Кроме того, источник подчеркивает, что другие самолеты приземляются и взлетают.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в московских аэропортах задерживаются десятки рейсов. Внуково, Шереметьево и Домодедово работают штатно, а аэродром Жуковский, по данным Росавиации, с шести утра закрыли для очистки взлетно-посадочной полосы.