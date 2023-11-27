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09:25, 27 ноября 2023Путешествия

Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили как минимум 46 рейсов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В трех аэропортах Москвы в понедельник, 27 ноября, из-за непогоды задержали и отменили как минимум 46 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Во Внуково 13 самолетов вылетели с опозданием, а три рейса не состоялись. В Домодедово также задержано 13 рейсов, еще два отменены. В Шереметьево не по графику состоялись 13 вылетов, два отправления отменили. При этом, по данным Росавиации, с 6:00 утра аэропорт Жуковский был закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы.

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В ведомстве сообщили, что, несмотря на сбои десятков рейсов и сложные погодные условия, столичные авиагавани работают штатно. «На аэродромах преобладают сильный ливневой снег, метель и переохлажденный дождь», — сказано в публикации.

Там уточнили, что за прошедшие сутки работники аэропортов 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток. При этом задержки 26 рейсов были связаны с необходимостью дополнительно обработать самолеты противообледенительными жидкостями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей города о сильном снегопаде. Он рассказал, что прирост снежного покрова к утру составит 16 сантиметров, а к ночи вторника выпадет еще четыре сантиметра снега.

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      Мария Борисова
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