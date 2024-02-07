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17:39, 7 февраля 2024Россия

Более 60 машин разбились в ДТП под Москвой из-за непогоды. Когда ослабеет обрушившийся на центр России циклон «Ольга»?

В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись более 20 машин, 4 человека пострадали

Кадр: Telegram-канал 112

На трассах в Подмосковье 7 февраля произошел ряд массовых ДТП из-за обрушившегося на центр России циклона «Ольга». В авариях разбилось более 60 автомобилей и пострадали несколько человек.

На Киевском шоссе в ДТП попали около десятка машин

На 64-м километре Киевского шоссе произошла авария с участием от девяти до 12 автомобилей. На появившихся в сети кадрах видно, что в ДТП, кроме легковых машин, попали как минимум один большегруз и одна грузовая «Газель». Информации о пострадавших нет.

Около 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон»

В Московской области на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись около трех десятков автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что некоторые машины уже погрузили на эвакуаторы, в то время как другие по-прежнему перегораживают всю дорогу.

По данным Telegram-канала «112», в ДТП пострадали несколько человек, одного из них спасти не удалось.

Ярославское шоссе

Ярославское шоссе. Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Третье массовое ДТП произошло на трассе М-8

На 45-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» столкнулись более 20 автомобилей. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Сведений об их состоянии не приводится.

Снегопады могут продлиться до пятницы

Москву и Подмосковье в среду, 7 февраля, накрыл циклон «Ольга». По словам сотрудника Гидрометцентра Анатолия Цыганкова, в этот день за 12 часов выпадет от пяти до семи миллиметров осадков, что равняется десятисантиметровой прибавке к лежащим сугробам. «Днем в среду -3…5. В ночь со среды на четверг -12…14, ветер порывистый до 18 метров в секунду, метель», — пояснил он.

Осадки, по его данным, прекратятся в ночь с четверга на пятницу, однако температура станет еще ниже — 8 февраля от -10 до -12, а 9 февраля до минус 21 градуса.

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      Никита Абрамов
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