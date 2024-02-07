Появилось новое видео последствий ДТП с 30 автомобилями на федеральной трассе

Последствия массового ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» сняли на видео

В Подмосковье в крупном ДТП столкнулись более 20 автомобилей

Начало событий в новости В Подмосковье в крупном ДТП столкнулись более 20 автомобилей

Последствия аварии с участием около 30 автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон» в Подмосковье сняли на видео. Кадры ДТП публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На выложенных изданием кадрах видно, что некоторые машины уже погрузили на эвакуаторы, в то время как другие по-прежнему перегораживают всю дорожную полосу. Также, согласно видео, на месте продолжают работать сотрудники полиции — их автомобиль со включенными проблесковыми маячками также стоит поперек полосы.

Вместе с легковыми машинами в ДТП попали и фуры.

По неподтвержденным данным Telegram-канала «112», в ДТП пострадали несколько человек, одного из них спасти не удалось. Причины аварии на данный момент неизвестны — предположительно, ДТП случилось из-за непогоды. Движение на этом участке М-4 полностью остановлено.