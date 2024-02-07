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15:26, 7 февраля 2024Россия

В Подмосковье в крупном ДТП столкнулись более 20 автомобилей

«112»: на трассе М-4 в Подмосковье столкнулись более 20 автомобилей

В Подмосковье на трассе М-4 столкнулись более 20 автомобилей. Видеоролик с последствиями крупного ДТП опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны десятки машин, как легковых, так и грузовых, которые стоят на дороге, занимая несколько полос.

По данным Telegram-канала, есть несколько пострадавших. Одного спасти не удалось. Причины аварии на данный момент неизвестны. Движение по стороне полностью остановлено.

Ранее в Свердловской области шесть человек пострадали при ДТП на трассе. «По предварительным данным, на 50-м километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменск-Алапаевск произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Nissan Qashqai», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

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      Никита Абрамов
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