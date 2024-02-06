Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 6 февраля 2024Россия

Шесть человек пострадали при ДТП на российской трассе

В Свердловской области при ДТП пострадали шесть человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Свердловской области шесть человек пострадали при ДТП на трассе. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

«По предварительным данным, на 50 километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменск-Алапаевск произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Nissan Qashqai», — говорится в сообщении.

В результате аварии шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы. Еще одного — водителя Toyota Corolla — спасти не удалось.

Ранее в Златоусте Челябинской области «Газель» протаранила автобусную остановку. В результате ДТП пострадал один человек, находившийся на остановке. По предварительным данным, водитель «Газели» проехал на красный свет, не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России нашли огромную свалку куриных яиц. Почему их решили выбросить?

      Власти российского города не увидели нарушений в держащемся на подпорках потолке

      Пассажирку самолета пристыдили за отсутствие лифчика и заставили прикрыться

      Раскрыта стоимость роскошного отпуска Елены Летучей на Мальдивах

      Во время атаки украинских беспилотников на российский регион произошел взрыв

      В ЕС решили резко снизить выбросы парниковых газов

      В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

      Трамп обжалует отказ в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

      Российский хоккеист победил американца в драке в матче КХЛ

      Глава МАГАТЭ предупредил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше