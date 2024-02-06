Шесть человек пострадали при ДТП на российской трассе

В Свердловской области при ДТП пострадали шесть человек

В Свердловской области шесть человек пострадали при ДТП на трассе. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

«По предварительным данным, на 50 километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменск-Алапаевск произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Nissan Qashqai», — говорится в сообщении.

В результате аварии шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы. Еще одного — водителя Toyota Corolla — спасти не удалось.

Ранее в Златоусте Челябинской области «Газель» протаранила автобусную остановку. В результате ДТП пострадал один человек, находившийся на остановке. По предварительным данным, водитель «Газели» проехал на красный свет, не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс.