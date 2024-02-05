Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 5 февраля 2024Россия

В российском городе «Газель» протаранила автобусную остановку

В Златоусте «Газель» протаранила остановку, где находился человек

В Златоусте Челябинской области «Газель» протаранила автобусную остановку. В результате ДТП пострадал один человек, находящийся на остановке, пишет пресс-служба Госавтоинспекции по российскому региону в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. По предварительным данным, водитель Газели проехал на красный свет, не справился с управлением и въехал в остановку. 26-летний мужчина в результате ДТП получил травму.

Помощь пострадавшему оказали на месте. На данный момент идет проверка технического состояния транспортного средства, а также изучается документация.

Ранее в Первоуральске Свердловской области водитель на внедорожнике сбил десятилетнего школьника и переехал его. В региональной прокуратуре пояснили, что за рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. «В результате ДТП десятилетний мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой», — разъяснили в прокуратуре.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      «Это политическая пенсия». На Украине заявили, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию

      Иду Галич высмеяли в сети за отказ от алкоголя

      В Москве остановили набитый брикетами гашиша Mercedes

      В российском городе «Газель» протаранила автобусную остановку

      ФСБ предотвратила организованный СБУ теракт в Крыму

      Повара оздоровительного лагеря обвинили в массовом отравлении

      17-летнюю россиянку отправили в СИЗО за избиение сверстников

      В Грузии допустили вероятность теракта в стране после обнаружения взрывчатки

      Появилось первое подводное фото обломков вертолета Ми-8 со дна Онежского озера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше