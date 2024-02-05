В российском городе «Газель» протаранила автобусную остановку

В Златоусте «Газель» протаранила остановку, где находился человек

В Златоусте Челябинской области «Газель» протаранила автобусную остановку. В результате ДТП пострадал один человек, находящийся на остановке, пишет пресс-служба Госавтоинспекции по российскому региону в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. По предварительным данным, водитель Газели проехал на красный свет, не справился с управлением и въехал в остановку. 26-летний мужчина в результате ДТП получил травму.

Помощь пострадавшему оказали на месте. На данный момент идет проверка технического состояния транспортного средства, а также изучается документация.

Ранее в Первоуральске Свердловской области водитель на внедорожнике сбил десятилетнего школьника и переехал его. В региональной прокуратуре пояснили, что за рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. «В результате ДТП десятилетний мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой», — разъяснили в прокуратуре.