Россиянин на внедорожнике сбил десятилетнего школьника и переехал его

В Первоуральске водитель внедорожника сбил школьника и переехал его

В Первоуральске Свердловской области водитель на внедорожнике сбил десятилетнего школьника и переехал его. Об этом сообщили KP.RU в прокуратуре российского региона.

В ведомстве пояснили, что за рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. На распространившихся в сети кадрах видно, как мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и угодил под колеса автомобиля Toyota Tundra. Автомобилист после наезда на ребенка скрылся с места.

«В результате ДТП десятилетний мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой», — разъяснили в прокуратуре. Представители уральского ведомства начали проводить доследственную проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах пьяный водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.

До этого самосвал сбил пенсионерку в Перми. При этом после аварии пожилая женщина встала и ушла с места ДТП.