Пьяный водитель сбил российского ребенка на зебре
В Чебоксарах пьяный водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
Пьяный водитель сбил двенадцатилетнюю девочку на зебре в Чебоксарах. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.
ДТП произошло вечером 15 ноября. Школьница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Мира у дома 84.
Уточняется, что ребенок шел на зеленый сигнал светофора. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Совершивший наезд 46-летний водитель Volkswagen Polo находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее самосвал сбил пенсионерку в Перми. После аварии женщина встала и ушла с места случившегося. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.