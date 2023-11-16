Пьяный водитель сбил российского ребенка на зебре

В Чебоксарах пьяный водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

Пьяный водитель сбил двенадцатилетнюю девочку на зебре в Чебоксарах. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

ДТП произошло вечером 15 ноября. Школьница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Мира у дома 84.

Уточняется, что ребенок шел на зеленый сигнал светофора. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Совершивший наезд 46-летний водитель Volkswagen Polo находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее самосвал сбил пенсионерку в Перми. После аварии женщина встала и ушла с места случившегося. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.