Сбитая самосвалом россиянка встала после аварии и пошла

В Перми сбитая самосвалом женщина выжила после аварии и ушла с места ДТП

В Перми сбитая самосвалом пенсионерка встала после аварии и ушла с места случившегося. ДТП попало на камеру видеорегистратора, его публикует местный Telegram-канал «ЧП Пермь».

На кадрах видно, как самосвал, не замечая на пешеходном переходе женщину, сбивает ее. Женщина чудом выживает, так как оказывается между колесами проезжающего грузового авто. Она встает и уходит с проезжей части, ей пытаются оказать помощь прохожие.

В Госавтоинспекции российского региона уточнили, что авария произошла на улице Стахановской. «В результате автоаварии пешеходу — женщине 1955 года рождения — оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в МВД Перми, передает РИА Новости.

Ранее жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, после чего встала и пошла. Пострадавшую доставили в реанимацию.