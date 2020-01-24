Россиянка упала с девятого этажа в сугроб, встала и пошла

Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, после чего встала и пошла в сторону. Об этом сообщило ВГТРК «Югория».
На опубликованных телеканалом кадрах видно, что женщина падает с высоты в сугроб, снег раскидывает в разные стороны. Через несколько секунд она встает и уходит. Как пишет Югория, она попросила соседей вызвать скорую.
Сейчас девушка находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Следственный комитет начал проверку.
Ранее сообщалось, что у жителя Омска в руках взорвалась петарда, происшествие попало на видео. На кадрах видно, что пиротехника взрывается, от чего мужчина падает. Очевидец рассказал, что пострадавший покинул двор самостоятельно, ему не вызывали скорую помощь.