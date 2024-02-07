Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 7 февраля 2024Россия

В Подмосковье произошло третье за день крупное ДТП

Более 20 автомобилей столкнулись на 45-м километре трассы М-8

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

Более 20 автомобилей столкнулись на 45-м километре трассы М-8. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы.

По данным канала, пострадали четыре человека. Сведений об их состоянии не приводится.

Ранее 7 февраля на подмосковном участке трассы М-4 «Дон» столкнулись 30 автомобилей. Позднее издание «МК» сообщило в Telegram об аварии на 64-м километре Киевского шоссе. По разным данным, там столкнулось от 9 до 12 автомобилей.

6 февраля на 49-м километре Варшавского шоссе в Новой Москве при столкновении шести автомобилей пострадали пять человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Губернатор заявил о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      Средства ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника

      Водитель проехал в метрах от места взрыва в Белгороде и попал на видео

      Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

      Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

      Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

      Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

      В России братья-рецидивисты совершили серию краж почти на 100 миллионов рублей

      Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше