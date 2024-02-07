В Подмосковье произошло третье за день крупное ДТП

Более 20 автомобилей столкнулись на 45-м километре трассы М-8

Более 20 автомобилей столкнулись на 45-м километре трассы М-8. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы.

По данным канала, пострадали четыре человека. Сведений об их состоянии не приводится.

Ранее 7 февраля на подмосковном участке трассы М-4 «Дон» столкнулись 30 автомобилей. Позднее издание «МК» сообщило в Telegram об аварии на 64-м километре Киевского шоссе. По разным данным, там столкнулось от 9 до 12 автомобилей.

6 февраля на 49-м километре Варшавского шоссе в Новой Москве при столкновении шести автомобилей пострадали пять человек.