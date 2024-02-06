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09:58, 6 февраля 2024Россия

В Москве пять человек пострадали при столкновении шести автомобилей

На Варшавском шоссе при столкновении шести авто пострадали пять человек

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На 49-м километре Варшавского шоссе в Новой Москве при столкновении шести автомобилей пострадали пять человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Среди пострадавших двое детей, уточнили в управлении ГИБДД. Судя по опубликованным ведомством кадрам, на шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. Движения в районе аварии затруднено.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Столичная прокуратура начала проверку.

В феврале в Свердловской области автотрассу ЕкатеринбургТюмень перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП. Пять из восьми столкнувшихся автомобилей были грузовиками.

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      Анастасия Шейкина
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