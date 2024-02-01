В России трассу перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП с грузовиками

В Свердловской области трассу перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП

В Свердловской области автотрассу «Екатеринбург — Тюмень» перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП. Подробности аварии приводит сетевое издание «Е1.ру».

Авария произошла в районе населенного пункта Богданович. Пять из восьми столкнувшихся автомобилей — грузовики. На опубликованных в Telegram-канале издания фото с места происшествия видно врезавшийся в фуру тягач и выброшенный на обочину прицеп. На другом снимке видно сильно поврежденный автомобиль «ГАЗель» и усеянное фрагментами автомобилей дорожное покрытие.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции устанавливают число пострадавших.

Ранее в Татарстане столкнулись 50 машин. Причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Пострадали три человека, одного из них госпитализировали.