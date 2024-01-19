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16:21, 19 января 2024Россия

50 машин столкнулись на российской трассе

В Татарстане на трассе М-7 столкнулись 50 машин, есть пострадавшие
архивный кадр

архивный кадр. Кадр: ГИБДД МВД / РИА Новости

Порядка 50 машин столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. Об этом сообщил глава Пестречинского района республики Ильхам Кашапов в Telegram.

По его словам, массовая авария произошла возле населенных пунктов Шали и Нептун. Причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. В результате пострадали три человека. Один из них, мужчина 1966 года рождения, доставлен в больницу в Казани.

Кашапов добавил, что к ликвидации аварии привлекали 30 человек и 13 единиц техники.

Ранее, 8 января, похожее массовое ДТП произошло на скоростной трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. На участке автодороги в Новгородской области столкнулись около 50 машин. В результате пострадали 16 человек, еще четверых спасти не удалось.

Как выяснил Следственный комитет, аварию мог спровоцировать автомобиль Chery с покрышками, не соответствующими дорожным условиям. По информации ведомства, 70-летний владелец иномарки потерял управление и врезался в металлическое ограждение. через некоторое время в машину начали врезаться другие транспортные средства, двигавшиеся по трассе.

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      Константин Лысяков
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