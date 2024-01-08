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23:39, 8 января 2024Россия

Число пострадавших при ДТП на российской скоростной трассе выросло до 16

МЧС: число пострадавших в ДТП на трассе M-11 под Новгородом выросло до 16
СюжетДТП в Москве:

Кадр: МЧС России

Число пострадавших в крупном ДТП на скоростной трассе M-11 в Новгородской области выросло до 16. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Спасательные работы на месте аварии с участием 50 автомобилей продолжаются. Спасатели развернули на трассе пункты обогрева, где люди могут выпить горячий чай и зарядить телефоны. На месте работают психологи МЧС России.

В ликвидации последствий ДТП задействованы 68 специалистов и 27 единиц техники. Несмотря на плохую погоду, удалось в полной мере задействовать авиацию.

ДТП на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом произошло днем 8 января. Столкнулись около 50 автомобилей. В результате не удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. Причиной массовой аварии стало ухудшение погодных условий.

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      Марина Совина
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