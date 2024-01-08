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20:28, 8 января 2024Россия

Массовое ДТП произошло на российской скоростной трассе. Столкнулись 50 машин, погиб ребенок и трое взрослых

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе М-11 «Нева»
СюжетДТП в Новгородской области

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Днем 8 января на скоростной трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом произошло массовое ДТП — столкнулись около 50 автомобилей. В результате погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

Авария случилась в Новгородской области в 14:45 на 526 километре скоростной трассы. Из-за этого движение в сторону Москвы оказалось перекрыто, чтобы объехать огромную пробку, водителям пришлось съезжать с М-11 на трассу М-10.

Причиной массового ДТП стала плохая погода

По данным новгородской прокуратуры, авария произошла из-за ухудшения погодных условий. Судя по фотографиям, на трассе выпало много снега. Прокуратура области организовала проверку.

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД УМВД по Новгородской области / ТАСС

Погибший ребенок — мальчик 2023 года рождения, уточнили в местном УМВД. Помимо этого, пострадали 16 человек, из них пять детей. Для госпитализации пострадавших пришлось привлекать вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф. Уточняется, что одного ребенка в тяжелом состоянии и одного в состоянии средней степени тяжести направили в областную детскую клиническую больницу. Восемь взрослых в состоянии средней степени тяжести доставили в областную больницу.

Кроме того, на месте ДТП был развернут мобильный пункт обогрева. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отмечал, что застрявших на трассе из-за аварии обеспечат горячим чаем и бутербродами.

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту массового ДТП — по части 2 статьи 238 УК РФ. Следователи установят обслуживающую организацию, а также дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за содержание трассы зимой.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В этот же день в России произошло другое крупное ДТП с погибшими

Также 8 января в Ставропольском крае, в Предгорном муниципальном округе, в ДТП с пассажирским микроавтобусом погибли семь человек. Лоб в лоб столкнулись «Газель» и КамАЗ. Жертвами стали шесть пассажиров маршрутки и управлявший ей мужчина, еще три человека получили травмы.

Согласно предварительным данным, водитель «Газели», «совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КамАЗом, который двигался со встречного направления прямо».

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      Антон Похиляк
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