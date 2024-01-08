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17:01, 8 января 2024Россия

В российском регионе произошло лобовое столкновение маршрутки и КамАЗа

В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским микроавтобусом погибли семь человек

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Семь человек погибли в аварии с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика, произошедшей в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале местного управления ГИБДД.

Жертвами лобового столкновения «Газели» и КамАЗа стали шесть пассажиров маршрутки и управлявший ей мужчина, еще три человека получили травмы, уточняет ТАСС.

Согласно предварительным данным, водитель «Газели», «совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КамАЗом, который двигался со встречного направления прямо».

Сейчас личности погибших и раненых уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа, уточнили в автоинспекции.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей марки «Тойота». По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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      Дмитрий Воронин
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