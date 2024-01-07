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19:55, 7 января 2024Россия

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух «Тойот» на трассе

В Новосибирской области четыре человека погибли при лобовом ДТП

Фото: Telegram-канал mvd_54

В Новосибирской области четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей марки «Тойота». Об этом сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области в Telegram.

Авария произошла на участке автотрассы Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Еще одного пострадавшего — ребенка, который находился в салоне одной из машин, — госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев, участвовавший во второй чеченской войне. Он находился за рулем автомобиля ВАЗ, в который врезалась иномарка. Второго водителя спасти также не удалось.

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      Алан Босиков
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