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15:57, 31 декабря 2023Россия

Герой России погиб в ДТП

Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области

Кадр: «Живая История» / YouTube

Герой России Евгений Бушмелев, участвовавший во второй чеченской войне, погиб в ДТП в Свердловской области. Об этом сообщает E1.RU.

Авария произошла 30 декабря на Серовском тракте. Водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль ВАЗ, в котором находился Бушмелев. Оба водителя не пережили столкновение.

Помимо самого Бушмелева, в салоне автомобиля находились еще два пассажира: его дочь и жена. Семья направлялась в поселок Гари, где планировала отметить Новый года. После столкновения родственников военнослужащего госпитализировали, о тяжести их состояния неизвестно.

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      Александра Качан
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