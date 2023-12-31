Герой России погиб в ДТП

Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области

Герой России Евгений Бушмелев, участвовавший во второй чеченской войне, погиб в ДТП в Свердловской области. Об этом сообщает E1.RU.

Авария произошла 30 декабря на Серовском тракте. Водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль ВАЗ, в котором находился Бушмелев. Оба водителя не пережили столкновение.

Помимо самого Бушмелева, в салоне автомобиля находились еще два пассажира: его дочь и жена. Семья направлялась в поселок Гари, где планировала отметить Новый года. После столкновения родственников военнослужащего госпитализировали, о тяжести их состояния неизвестно.