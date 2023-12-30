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00:04, 31 декабря 2023Спорт

Стали известны подробности смертельной аварии с юными хоккеистами

SHOT: погибшие в ДТП хоккеисты «Чайки» Потапов и Лебедев не были пристегнуты

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Хоккеисты детской команды «Чайка» Артем Потапов и Максим Лебедев погибли в ДТП, когда возвращались с соревнований. Подробности произошедшего стали известны Telegram-каналу SHOT.

По информации источника, авария произошла днем 30 декабря на трассе А-114 в Череповецком районе Вологодской области. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего автомобиль столкнулся с фурой.

Отмечается, что спортсмены находились на заднем сидении и не были пристегнуты. Также в результате ДТП погиб водитель — отец одного из мальчиков.

Об аварии стало известно ранее 30 декабря. «Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога четырехполосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», — заявили в Федерации хоккея Вологодской области.

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      Дарья Коршунова
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