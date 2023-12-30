Игроки детской хоккейной команды из России разбились в аварии

Игроки детской хоккейной команды «Чайка» погибли в аварии в Вологодской области

Игроки российской детской команды «Чайка» Максим Лебедев и Артем Потапов разбились в аварии Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея региона.

Погибшие были 2010 и 2011 года рождения. В федерации выразили соболезнования родным и близким юных спортсменов.

В заявлении отмечается, что точной информации о причинах трагедии на данный момент нет. «Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога четырехполосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», — говорится в сообщении.