На трассе между Москвой и Петербургом в массовом ДТП столкнулись почти 50 машин

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в массовом ДТП на трассе М-11

Около 50 автомобилей столкнулись в массовом ДТП на скоростной трассе -11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Telegram-канале.

Авария произошла в Новгородском районе региона. Региональное МВД уточняет, что четырех человек, в том числе одного ребенка, не удалось спасти. Число пострадавших уточняется.

Перекрыто движение в сторону Москвы, для объезда водителям необходимо съехать на трассу М-10 на 545 километре.

Никитин добавил, что на месте аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами. Прокуратура Новгородской области организовала проверку.

Ранее медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем на территории Чувашии вечером в среду, 3 января.