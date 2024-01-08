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17:05, 8 января 2024Россия

На трассе между Москвой и Петербургом в массовом ДТП столкнулись почти 50 машин

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в массовом ДТП на трассе М-11

Кадр: УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Около 50 автомобилей столкнулись в массовом ДТП на скоростной трассе -11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Telegram-канале.

Авария произошла в Новгородском районе региона. Региональное МВД уточняет, что четырех человек, в том числе одного ребенка, не удалось спасти. Число пострадавших уточняется.

Перекрыто движение в сторону Москвы, для объезда водителям необходимо съехать на трассу М-10 на 545 километре.

Никитин добавил, что на месте аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами. Прокуратура Новгородской области организовала проверку.

Ранее медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем на территории Чувашии вечером в среду, 3 января.

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      Антон Похиляк
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