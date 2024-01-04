Медики госпитализировали 15 человек после ДТП в Чувашии

Минздрав Чувашии сообщил о госпитализации 15 человек после ДТП с автобусом

Медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем на территории Чувашии вечером в среду, 3 января. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу местного Минздрава.

Речь идет о катастрофе, которая произошла с автобусом, следующим из Нижнего Новгорода в Тольятти. Потеряв управление на трассе, он съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне находились 40 человек. Двоих пассажиров нашли без признаков жизни. 11 человек доставили в Алатырскую центральную районную больницу, еще 4 — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр.

Для двух пациентов в тяжелом состоянии проведут телемедицинские консультации со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава.

Ранее в Тульской области в массовое ДТП попали одновременно более 20 автомобилей. По данным полиции, при столкновении нескольких десятков автомобилей никто не пострадал.