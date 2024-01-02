Десятки автомобилей столкнулись в российском регионе

ГИБДД: более 20 машин попали в массовое ДТП в Тульской области

В Тульской области в массовое ДТП попали одновременно более 20 автомобилей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным полиции, при столкновении нескольких десятков автомобилей никто не пострадал.

«На 270-м км автодороги М-4 "Дон" Воловского района Тульской области, по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств. На данный момент пострадавших нет"», — рассказали у инспекции безопасности дорожного движения.

Известно, что на этом участке трассы сейчас крайне низкая видимость. Как сообщили в Telegram-канале «Автодора», скорость на упомянутом отрезке снижена до 60 километров в час. Водителям предложили объезжать этот участок по маршруту Волово — Теплое — Большие Медведки — Ефремов.