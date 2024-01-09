Следователи раскрыли обстоятельства столкновения 50 машин на российской трассе

СК: массовое ДТП в Новгородской области мог спровоцировать автомобиль Chery

Столкновение 50 машин на трассе М-11 в Новгородской области мог спровоцировать автомобиль Chery с покрышками, не соответствующими дорожным условиям. Новые обстоятельства массового ДТП раскрыл региональный Следственный комитет (СК) РФ в Telegram.

Как выяснило ведомство, 70-летний пенсионер за рулем Chery потерял управление и врезался в металлическое ограждение, в результате чего оказался заблокирован в машине. Супруга мужчины смогла самостоятельно покинула авто, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь, однако через некоторое время в автомобиль начали врезаться другие транспортные средства, двигавшиеся по трассе.

По данным следователей, после этого в металлическое ограждение врезался водитель автомобиля Honda, пытавшийся уйти от столкновения. «Водитель и его супруга покинули автомобиль и вышли на проезжую часть, где стали жертвами дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в СК. Там добавили, что в иномарке также находились двое детей 2023 и 2021 года рождения, младшего из которых не смогли спасти.

Ранее массовое ДТП прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что сильный холод и снегопады — это чрезвычайные условия, в которых водители должны предпринимать особые меры предосторожности.

Столкновение 50 автомобилей на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом произошло днем 8 января. По последним данным, пострадали 16 человек, еще четверых спасти не удалось. В больницу доставили пять детей и восемь взрослых. Среди получивших травмы оказались трое детей и жена сотрудника посольства Финляндии.