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12:37, 9 января 2024Россия

В Кремле прокомментировали столкновение 50 машин на федеральной трассе

Песков заявил, что причины массового ДТП на федеральной трассе М-11 выясняются
СюжетДТП в Новгородской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Причины массовой аварии на федеральной трассе М-11, где столкнулись 50 машин, выясняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Владимир Путин не планирует встреч в связи с ДТП, так как ситуацией занимаются экстренные службы.

В комментарии журналистам представитель Кремля подчеркнул, что причины аварии должны определять специалисты. «Зима и экстраординарный холод, и снегопады — собственно, это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны предпринимать особые меры предосторожности», — напомнил Песков.

Ранее число пострадавших в массовом ДТП на скоростной трассе M-11 в Новгородской области выросло до 16, еще четверых спасти не удалось. В больницу доставили пять детей и восемь взрослых. Среди получивших травмы оказались трое детей и жена сотрудника посольства Финляндии.

Столкновение 50 автомобилей на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом произошло днем 8 января. По данным новгородской прокуратуры, авария произошла из-за ухудшения погодных условий.

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      Константин Лысяков
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