Названо число доставленных в больницу детей после массового ДТП на трассе М-11

РЕН ТВ: пять детей доставили в больницу после массового ДТП на трассе М-11

Пять детей и восемь взрослых доставили в больницу после массового ДТП с участием около 50 машин на трассе М-11 в Новгородской области. Такое число назвал источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что из восьми доставленных в медицинское учреждение взрослых россиян троих госпитализировали, остальных отправили восстанавливаться амбулаторно.

Из пяти детей одного трехлетнего мальчика, потерявшего в аварии мать, временно определили в детский дом. Другая восьмилетняя девочка, которую привезли в тяжелом состоянии при помощи санавиации, госпитализирована. Трех несовершеннолетних отпустили домой.

Кроме того, по словам источника РЕН ТВ, среди пострадавших в ДТП оказались трое детей и жена сотрудника посольства Финляндии.

8 января около полусотни автомобилей столкнулись на трассе М-11 Нева в Новгородской области. Не удалось спасти четырех человек, еще 16 граждан пострадали.

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту массового ДТП — по части 2 статьи 238 УК России.