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08:56, 14 декабря 2023Среда обитания

Сильные снегопады в России объяснили

Синоптик Ильин: обильные снегопады в России не связаны с изменением климата

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Обильные снежные осадки считаются нормой для России и никак не связаны с глобальным изменением климата. Об этом заявил синоптик прогностического центра МЕТЕО Александр Ильин, его слова передают «Известия» в Telegram-канале.

По словам метеоролога, столь снежные зимы в стране уже бывали, если смотреть на погоду в более большом временном отрезке. Ильин также спрогнозировал обилие таких осадков в январе. Однако крещенских морозов специалист не ожидает.

Ранее жителей Москвы предупредили о приближении циклона «Вани» — он принесет в столицу рекордные осадки. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что 15 декабря может выпасть треть от месячной нормы осадков.

В настоящее время высота снежного покрова в городе составляет 30-35 сантиметров. Из-за осадков она может вырасти до 40-45 сантиметров, а местами до 50 сантиметров. В этот день температура в городе составит минус четыре–шесть градусов. Также ожидается сильный и порывистый ветер.

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      Нина Ташевская
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