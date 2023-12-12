Синоптик Леус: из-за циклона «Ваня» сугробы в Москве могут вырасти до полуметра

Надвигающийся на Москву циклон «Ваня» принесет в столицу рекордные осадки. Циклон появится над Москвой во вторник, 12 декабря. Имя «Ваня» (Vanja) атмосферному явлению дали немецкие метеорологи, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Москве ожидаются рекордные метели

В столице снегопад усилится к пятнице, 15 декабря. Он может оказаться сильнейшим с 1960 года, то есть за 63 года.

Сугробы увеличатся к концу недели до 45-50 сантиметров, это колоссальная высота Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Синоптики предупредили москвичей об огромных сугробах

В пятницу, 15 декабря, будет облачно и ветрено, возможна сильная метель, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что в этот день в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков.

В настоящее время высота снежного покрова в городе составляет 30–35 сантиметров. Из-за осадков она может вырасти до 40–45 сантиметров, а местами до 50 сантиметров. В этот день температура в городе составит минус четыре–шесть градусов. Ожидается сильный и порывистый ветер.

50 сантиметров может составить высота сугробов в Москве 15 декабря

Как объяснила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, циклон «Ваня» надвигается с Балкан, при этом его центр формируется над Молдавией. По ее словам, 15 декабря москвичам стоит ждать сильнейшей непогоды. Порывы ветра будут достигать 12–15 метров в секунду, из-за них в столице пройдет метель.

Позднякова добавила, что снегопады ожидаются в столице на протяжении всей недели, в пятницу может выпасть от 60 до 70 процентов месячной нормы осадков. Специалист отметила, что высота сугробов из-за циклона в Москве станет рекордной для этих чисел декабря.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Огромные сугробы в столице ранее прогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он заявлял, что сильные осадки придут в столицу в воскресенье, 17 декабря, в этот день высота сугробов может достичь 50 сантиметров и местами оказаться выше. Шувалов сообщал, что подобная ситуация наблюдалась в Москве в 1919 году.