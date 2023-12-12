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16:27, 12 декабря 2023Среда обитания

На Москву обрушится «Ваня»

Москвичам пообещали полуметровые сугробы из-за циклона «Ваня»

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Москву придет циклон «Ваня», он принесет сильнейшие более чем за 60 лет осадки. О том, что он обрушится на столицу, сообщили в эфире телеканала «Москва 24».

Москвичам пообещали, что приход «Вани» в Москву состоится 12 декабря. В Telegram-канале «Первый Московский» рассказали, что под его влиянием столицу 15 декабря ждет самый снежный день за последние 63 года. Согласно прогнозам синоптиков, высота сугробов в городе в результате обильных осадков может достигнуть полуметра.

Днем ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram заявил, что на погоду в Петербурге 11 и 12 декабря будет влиять циклон «Ваня», который принесет потепление и осадки. Имя атмосферному вихрю с центром над восточной частью Балтийского моря, по его словам, дали специалисты из Германии.

Ранее жителей столичного региона предупредили о гололедице, которая продлится до 14 декабря. В связи с этим в столице и Московской области объявили желтый уровень опасности.

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      Полина Кислицына
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