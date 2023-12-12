Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:43, 12 декабря 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о гололедице

Гололедица в Москве продержится до 14 декабря

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о гололедице, которая продлиться до 14 декабря. Об этом говорится на сайте российского Гидрометцентра.

В столице и области объявили желтый уровень опасности, предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря.

В Москве также ожидается сильный снег. Он будет идти на протяжении всего дня во вторник, 12 декабря. Из-за погодных условий жителям столицы посоветовали пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, а также быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Предстоящая пятница, 15 декабря, окажется самой снежной на этой неделе, заявляла ранее метеоролог Татьяна Позднякова. Она призвала москвичей готовиться к интенсивным осадкам. Специалист добавила, что в столице будет выпадать по два миллиметра снега со вторника, 12 декабря, по четверг, 14 декабря. В итоге выпадет от трети до половины месячной нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Две семьи мигрантов выдворят из России. Их дети забросали снегом Вечный огонь

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Открыт подземный город на 10 тысяч человек для желающих пережить конец света

      В Тунисе потребовали запретить фильм Netflix о Ганнибале из-за расовых споров

      В администрации района российского города прошли обыски по делу об аферах

      Захарова сравнила пакеты помощи США Украине с преступной схемой

      На iPhone появятся сторонние платежные системы

      Москвичей предупредили о гололедице

      Предсказано будущее цен на новостройки в России

      Популярного российского блогера потребовали признать иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости