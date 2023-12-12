Москвичей предупредили о гололедице

Гололедица в Москве продержится до 14 декабря

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о гололедице, которая продлиться до 14 декабря. Об этом говорится на сайте российского Гидрометцентра.

В столице и области объявили желтый уровень опасности, предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря.

В Москве также ожидается сильный снег. Он будет идти на протяжении всего дня во вторник, 12 декабря. Из-за погодных условий жителям столицы посоветовали пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, а также быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Предстоящая пятница, 15 декабря, окажется самой снежной на этой неделе, заявляла ранее метеоролог Татьяна Позднякова. Она призвала москвичей готовиться к интенсивным осадкам. Специалист добавила, что в столице будет выпадать по два миллиметра снега со вторника, 12 декабря, по четверг, 14 декабря. В итоге выпадет от трети до половины месячной нормы.