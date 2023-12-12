Москвичей попросили отказаться от поездок на автомобилях по одной причине

Дептранс Москвы: во вторник в столице весь день будет идти снег

Москвичей призвали по возможности отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на городской транспорт. Об этом жителей столицы попросил городской Дептранс в своем Telegram-канале.

По информации представителей департамента, во вторник, 12 декабря, в Москве весь день будет идти снег, в связи с чем движение на дорогах города может быть затруднено. «Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. За обстановкой на дорогах круглосуточно следит Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД», — рассказали в пресс-службе. Автомобилистов попросили избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, а также быть максимально аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ранее стало известно, что один из дней предстоящей недели, 15 декабря, будет самым снежным. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в результате интенсивных снегопадов выпадет от трети до половины месячной нормы осадков.