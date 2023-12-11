Москвичам предсказали самый снежный день

Жителей столицы призвали готовиться в обильному снегопаду 15 декабря

На этой неделе самым снежным днем окажется пятница, 15 декабря. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

Она призвала москвичей готовиться к интенсивным осадкам. Синоптик добавила, что по два миллиметра снега также будет выпадать со вторника, 12 декабря, по четверг, 14 декабря. В итоге выпадет от трети до половины месячной нормы. Позднякова заявила, что в 2022 году с 10 по 20 декабря выпало 67,9 миллиметра снега — больше, чем ожидается в этом.

На протяжении всей недели ночью ожидается температура в пределах минус 1-7 градусов, днем — от минус 1 до 3 градусов, ветер будет умеренный. В выходные, 16 и 17 декабря, похолодает, температура ночью опустится до минус 9 градусов, ночью — до минус 11 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о продолжительной метели, которая пройдет в столице со вторника по четверг. Порывы ветра прогнозируются до 15 метров в секунду, добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха может подняться до положительных значений. В этом случае в столицу придет первая в декабре оттепель.

Шувалов также заявлял, что высота сугробов в столице может достичь 50 сантиметров, местами оказаться выше. По его словам, подобная ситуация наблюдалась в Москве в 1919 году.