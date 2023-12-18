В Петербурге дворник не выжил после падения сосульки с крыши

В Петербурге на дворника упала сосулька, спасти мужчину не удалось

В Петербурге дворник не выжил после падения сосульки. Это стало первым подобным происшествием с начала зимы, сообщает «Фонтанка».

По словам очевидцев, ЧП произошло около 10 часов утра в Калининском районе города. На мужчину упали снег и наледь с крыши.

31-летний россиянин получил летальную травму. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Петербурге четыре человека пострадали при падении наледи с крыш. У одной из жительниц голода диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб темени.