Обрушение балкона жилого дома в российском городе попало на видео

В Нягани обрушились два балкона жилых домов

В городе Нягань Ханты-Мансийского округа обрушились два балкона в жилых домах. Один из инцидентов попал на видео, опубликованное изданием «Подъем».

Речь идет о двухэтажном доме №79 по улице Интернациональной 1984 года постройки. В администрации российского города заявили, что балконы отделились из-за силовой нагрузки. По словам мэра Нягани Ивана Ямашева, дом официально признали аварийным, но пригодным для проживания.

Жителям здания предложили переехать во временное жилье, однако они отказались. На данный момент дом находится под 53 номером в очереди на переселение, при этом ежегодно расселяется 15 аварийных домов.

Ранее в городе Катав-Ивановск Челябинской области крыша жилого дома рухнула, не выдержав тяжести снега. Здание признано аварийным, однако в трех из восьми квартир до сих пор проживают люди.