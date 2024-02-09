В российском городе крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега

В Катав-Ивановске крыша в аварийном жилом доме рухнула под тяжестью снега

В Катав-Ивановске Челябинской области крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Олега Кошевого, 32. Деревянная постройка была признана аварийной в 2020 году, однако в трех из восьми находящихся в ней квартир проживает семь человек, в том числе трое детей.

«В результате снеговой нагрузки частично обрушилась кровля над квартирой №4 [площадью] 20 квадратных метров», — уточнили журналисту издания в пресс-службе администрации района. Представитель мэрии добавил, что указанная квартира расселена.

В результате обрушения крыши пострадавших нет. По словам жильцов аварийного дома, полное расселение запланировано на 2025 год, а пока власти пообещали им восстановить кровлю.

В начале февраля похожая ситуация произошла в Саранске — там из-за снега обрушился балкон многоквартирного дома.

