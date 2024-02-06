В российском городе балкон рухнул под тяжестью снега

В Саранске балкон рухнул под тяжестью снега

В Саранске балкон многоквартирного дома обрушился из-за снега. Внимание на случившееся в российском городе обратили в сообществе «Саранск | Доска Позора» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Осипенко. На фотографии, опубликованной одной из жительниц Саранска, можно увидеть, что на земле возле здания лежат обломки одного из балконов. В комментариях к публикации один из пользователей предположил, что конструкция рухнула под тяжестью снега, упавшего с крыши дома. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее в этот же день стало известно, что в Оренбурге возле одного из домов жилого комплекса «Времена года» снежные глыбы обрушились на коляску с ребенком.