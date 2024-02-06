В российском городе снег с крыши рухнул на коляску с ребенком

В Оренбурге снег с крыши рухнул на коляску с ребенком

В Оренбурге снег с крыши упал на коляску с ребенком. Внимание на случившееся в российском городе обратили в сообществе «ОРЕНБУРГ ОЧЕВИДЕЦ» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент, который едва не привел к трагедии, произошел возле одного из домов жилого комплекса «Времена года». На записи, опубликованной одной из жительниц Оренбурга, можно увидеть, как на женщину с коляской, прогуливающейся у подъезда, сверху падает куча снега. Травм удалось избежать благодаря тому, что она успела быстро отодвинуть коляску от падающих глыб.

Ранее стало известно, что в Москве ледяная глыба с крыши дома упала на девушку и пробила ей голову. В результате у пострадавшей открылось кровотечение.