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17:07, 31 января 2024Среда обитания

Глыба льда рухнула с крыши и пробила москвичке голову

В Москве глыба льда с крыши упала на девушку и пробила ей голову

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Москве глыба льда с крыши дома рухнула на девушку и пробила ей голову. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел во дворе дома номер 4/29 по улице Пресненский Вал. Наледь упала на 23-летнюю москвичку, девушка получила травму головы. По словам очевидцев, у нее открылось кровотечение. Жильцы дома забрали пострадавшую в квартиру и вызвали медиков. Другие подробности происшествия пока не известны.

В начале января глыба льда рухнула на голову новорожденного ребенка в Мурине Ленинградской области. Пострадавшая девочка получила ушиб мягких тканей. Медики признали состояние ребенка удовлетворительным и выписали новорожденную домой.

Позже наледь упала на родителей с ребенком рядом с подъездом жилого дома в Москве. В больнице одному из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга. В случившемся обвинили хозяев квартиры на восьмом этаже.

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      Нина Ташевская
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