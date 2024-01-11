В российском городе глыба льда рухнула на новорожденного ребенка

В Мурине глыба льда рухнула на голову новорожденного ребенка

В Мурине Ленинградской области ледяная глыба рухнула на голову новорожденного ребенка. Внимание на случившееся обратил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Петровском бульваре еще 10 января, однако о нем стало известно лишь на следующий день. В результате падения глыбы льда с крыши пострадала новорожденная девочка — она получила ушиб мягких тканей головы. По данным источника телеканала, после осмотра врачей состояние ребенка признали удовлетворительным, после чего новорожденную выписали домой.

Ранее на западе Москвы ледяная глыба упала на женщину, которая выходила из подъезда, — в это время сотрудники коммунальной службы чистили от снега крышу ее дома. В результате наледь попала москвичке по спине и сбила ее с ног.