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19:20, 10 января 2024Среда обитания

На москвичку с крыши дома рухнула глыба льда

Глыба льда упала с крыши на женщину на западе Москвы

Кадр: Telegram-канал «Столичный СК»

На западе Москвы глыба льда рухнула на выходившую из подъезда женщину. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во время чистки от снега крыши жилого дома. Наледь попала москвичке по спину и сбила ее с ног. Коммунальщик сразу подбежал к пострадавшей, чтобы оказать ей помощь.

Женщину доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ледяная глыба упала на голову петербурженке. Пострадавшая обратилась в больницу с ушибом мягких тканей головы. В конце декабря от падения наледи с крыши саратовского дома пострадал участник СВО. Для жительницы Воронежа схожий инцидент закончился открытыми переломами голеней обеих ног.

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      Виктория Клабукова
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