Ледяная глыба упала на голову россиянке

Ледяная глыба упала на голову жительнице Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга ледяная глыба упала на голову местной жительнице. О происшествии стало известно изданию 78.ru.

Инцидент произошел вечером 9 января на Невском проспекте в районе набережной реки Фонтанки. На 32-летнюю сотрудницу НИИ упал снег со льдом. Пострадавшая обратилась в больницу с ушибом мягких тканей головы. По факту произошедшего проводится проверка.

В конце декабря прошлого года в Саратове большая глыба льда обрушилась с крыши здания на 27-летнего мужчину, который принимал участие в спецоперации (СВО). В результате инцидента россиянин был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением шейного позвонка.

Ранее в Воронеже лед, упавший с крыши дома на улице Остужева, раздробил ноги пожилой россиянке.