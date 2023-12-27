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19:43, 27 декабря 2023Среда обитания

В российском городе глыба льда упала на участника СВО

В Саратове глыба льда с крыши дома упала на 27-летнего участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Саратове огромная глыба льда рухнула на мужчину, который принимает участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «Взгляд-инфо».

Инцидент в российском городе произошел вечером во вторник, 26 декабря, возле дома номер 2, расположенного на улице Ламповой. Ледяная глыба с крыши здания упала на 27-летнего мужчину, который, по информации источника, участвует в СВО. В результате произошедшего россиянин попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением шейного позвонка.

Ранее 27 декабря сообщалось, что в Воронеже кусок льда, рухнувший с крыши здания на улице Остужева, раздробил ноги пожилой женщине.

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      Полина Кислицына
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