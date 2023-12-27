Огромная глыба льда рухнула и раздробила россиянке ноги

Огромная глыба льда рухнула с крыши и раздробила ноги жительнице Воронежа

В Воронеже огромная глыба льда с крыши обрушилась на россиянку и раздробила ей ноги. О происшествии сообщает «Блокнот Воронеж».

Инцидент произошел 25 декабря около 17 часов у входа в банк на улице Остужева. По словам очевидцев, кусок наледи упал и сбил с ног пожилую женщину. Пострадавшая выжила, но у нее обнаружили отрытые переломы голеней обеих ног.

«Ноги просто раздробило и из одного из сапог торчала сломанная кость! Неравнодушные прохожие вызвали скорую. Скорая приехала примерно через 30 минут», — рассказали жители Воронежа. Все это время россиянка лежала на земле, так как ее нельзя было передвигать. Позже прохожие помогли отодвинуть лед и погрузить женщину в машину скорой помощи.

Ранее льдина упала на голову 12-летнему мальчику в Санкт-Петербурге. Ребенок находился на Большом проспекте рядом с жилым домом. У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей головы.