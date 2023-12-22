В Петербурге льдина упала на голову ребенку

На Петроградской стороне Санкт-Петербурга наледь упала на 12-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге льдина с крыши дома упала на голову 12-летнему мальчику, сообщает «Фонтанка».

Ребенок находился на Большом проспекте рядом с жилым домом. Инцидент произошел 20 декабря. Предварительно, у мальчика диагностировали ушиб мягких тканей головы, его направили на обследование.

По данным издания, петербуржец стал как минимум пятым пострадавшим от схода наледи с крыш после начала оттепели в декабре. Ранее мужчине, которого прибило глыбой льда, потребовалось четыре операции. Жителя Петербурга доставили с различными травмами и без создания НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, поместив в противошоковую операционную.

Ранее в Уфе глыба льда упала припаркованную возле жилого дома машину. В ней находилась 24-летняя девушка. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.