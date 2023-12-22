В российском городе глыба льда упала на машину с девушкой внутри

В Уфе лед обрушился на припаркованный у дома автомобиль

В Уфе лед упал на автомобиль, в котором находилась 24-летняя девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Жительница российского города припарковала Toyota Corolla возле дома на улице Ленина. После падения льда она потеряла создание. Приехавшие медики госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой в нейрохирургическое отделение больницы №22.

На опубликованном фото видно, что лед проломил крышу автомобиля серебристого цвета. Одна ее сторона «съехала» вниз. Лобовое стекло оказалось полностью разбито.

Ранее россиянам напомнили, что они могут требовать выплат при падении сосулек на автомобили. По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, это возможно в случае, если происшествие является прямой виной управляющей компании.

