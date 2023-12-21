Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:40, 21 декабря 2023Среда обитания

Водителям напомнили о выплатах за падение сосулек на автомобили

Адвокат Радько: при падении сосулек на автомобиль положены выплаты

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

При падении сосулек на автомобили владельцам положены выплаты. Об этом россиянам напомнил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, передает Общественная служба новостей.

По словам эксперта, подобные происшествия — прямая вина управляющей компании, которая вовремя не убрала наледь или снег с крыши дома. Если из-за падения льда пострадала машина, собственник может рассчитывать на компенсацию материального и морального ущерба, а также на выплаты по Закону о защите прав потребителей. Если при этом пострадал человек, виновных могут привлечь к уголовной ответственности за халатность.

Радько советует сразу же вызвать полицию для фиксации повреждений. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, после чего участковый напишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, с которым можно обратиться в суд, предварительно оценив стоимость ремонта. «Смысл обращаться в суд есть, и, в общем-то, перспектива здесь неплохая», — заключил юрист.

Ранее житель Москвы придумал необычный способ уберечь автомобиль от глыб льда. Россиянин обложил машину матрасами со всех сторон.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Они бросили меня здесь» Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве и пустых обещаниях

      Более 100 тысяч жителей новых регионов остались без света

      Собчак заметили на вечеринке Ивлеевой без бюстгальтера в прозрачном платье

      Киберспортивная команда отреагировала на дисквалификацию из-за россиян в составе

      Купившего у пенсионеров за бесценок редчайший артефакт признали невиновным

      Разъяренный российский школьник на уроке набросился на детей и разгромил класс

      Появилась информация о романе Ивлеевой с 21-летним манекенщиком

      Президент Польши возмутился реформой государственных СМИ Туска

      В США зафиксировали волну китайских мигрантов на границе с Мексикой

      Муж насмотрелся TikTok и выдвинул жене необычное требование

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости