Водителям напомнили о выплатах за падение сосулек на автомобили

Адвокат Радько: при падении сосулек на автомобиль положены выплаты

При падении сосулек на автомобили владельцам положены выплаты. Об этом россиянам напомнил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, передает Общественная служба новостей.

По словам эксперта, подобные происшествия — прямая вина управляющей компании, которая вовремя не убрала наледь или снег с крыши дома. Если из-за падения льда пострадала машина, собственник может рассчитывать на компенсацию материального и морального ущерба, а также на выплаты по Закону о защите прав потребителей. Если при этом пострадал человек, виновных могут привлечь к уголовной ответственности за халатность.

Радько советует сразу же вызвать полицию для фиксации повреждений. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, после чего участковый напишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, с которым можно обратиться в суд, предварительно оценив стоимость ремонта. «Смысл обращаться в суд есть, и, в общем-то, перспектива здесь неплохая», — заключил юрист.

Ранее житель Москвы придумал необычный способ уберечь автомобиль от глыб льда. Россиянин обложил машину матрасами со всех сторон.